ЕГЭ по математике написали 23 тыс. выпускников в Краснодарском крае

Во всех муниципалитетах Кубани работали 134 пункта проведения экзамена на базе общеобразовательных организаций.

Пункт проведения ЕГЭ в Краснодаре на базе школы № 49 посетила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

«Все аудитории оборудованы системами видеотрансляции, рециркуляторными лампами, сплит-системами. На входе в пункт сохраняется требование термометрии и обработки рук антисептиком. По медицинским показаниям для 24 участников организовали экзамен на дому», — сказала Воробьева.

С 2015 года выпускники, сдающие математику, могут выбрать один из двух уровней сложности экзамена. Те, кому математика нужна для поступления в вуз, выбирают профильный уровень. В этом году в регионе этот экзамен выбрали почти 11 тыс. человек. Остальные сдают ЕГЭ базового уровня. Таких — 12 тыс. человек.

Минимальный балл для ЕГЭ по профильной математике составляет 27 баллов. Чтобы получить аттестат с отличием нужно набрать не менее 70 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Чтобы получить аттестат выпускнику нужно получить не менее трех баллов. Для аттестата с отличием необходимо набрать пять баллов.

«В то же время в краевом Институте развития образования полным ходом идет проверка работ по русскому языку. 297 экспертов в течение пяти дней должны обработать порядка 23 тыс. работ. Каждую независимо друг от друга проверяют два эксперта, при расхождении баллов назначается третья проверка», — рассказала Воробьева.

Результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе уже направили на утверждение в Федеральный центр тестирования. Результаты огласят не позднее 16 июня. Они будут опубликованы на портале Рособрнадзора и регионального Центра оценки качества образования.

Экзаменационная кампания в Краснодарском крае продлится до 1 июля. Все вопросы по организации ЕГЭ можно задать по телефону +7(918)189-99-02, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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