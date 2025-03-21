ЕГЭ по географии и литературе сдают досрочно 21 марта школьники Кубани

Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Она уточнила, что экзамены по географии и литературе досрочно решили сдать 12 школьников. Результаты по сданным ими предметам станут известны уже 4 апреля.

«Всего в крае 53 школьника зарегистрировались для участия в досрочной сдаче экзаменов. Самыми популярными предметами остаются русский язык, профильная математика и информатика. Экзамены продлятся целый месяц — до 21 апреля», — добавила Минькова.

В этом году выпускники школ также могут пересдать предметы по выбору в так называемые «президентские дни», которые, согласно расписанию, пройдут 3 и 4 июля.

Вице-губернатор также добавила, что проведение экзаменов в регионе контролируют представители краевого Минобразования и онлайн-наблюдатели, и пожелала всем школьникам успешной сдачи ЕГЭ.

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