Эдуард Соболев: Кубань развивается — и в этом заслуга команды губернатора

Гости программы «Детали» — директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев, политтехнолог Юрий Янкин, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб, первый заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Артур Колесников.

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона, каких успехов достигли в отрасли АПК, промышленности, здравоохранении и образовании. Кубань — в числе лидеров в России по социально-экономическому развитию, с 2015 года экономика края выросла почти в три раза. Насколько важна поддержка президента, как ценятся у такой политической фигуры как губернатор навыки кризисного управленца, насколько открыта краевая власть для прямого диалога с жителями региона — обсудили в «Деталях».