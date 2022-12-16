Еда для стройных: диетолог назвал продукт, повышающий выносливость

Во время длительных спортивных тренировок и других занятий, требующих выносливости и больших затрат энергии, бекон может служить ценным источником необходимых организму веществ.

По словам диетолога Ольги Переваловой, жиры и белки являются основными нутриентами в составе бекона. Поэтому ощущение сытости после его употребления остается надолго.

«Бекон – это еда для стройных, спортивных людей, для тех, кто тратит много энергии. Этот продукт подходит тем, кто много тренируется, кто развивает выносливость. После употребления бекона долго держится ощущение сытости, потому что это белок вместе с жиром. А соль, которая входит в состав продукта как консервант, способствует удержанию жидкости», — сказала диетолог.

При этом бекон все равно является «жиром с солью», поэтому он противопоказан людям с лишним весом. Также его не рекомендуют употреблять тем, у кого атеросклероз и склонность к повышенному давлению. Поэтому индивидуальные рекомендации по употреблению тех или иных продуктов можно получить у врача.

«Бекон — это жареная свинина. У некоторых людей есть непереносимость свинины. А если у людей есть генетические поломки, связанные с детоксикацией, то жареные и соленые продукты могут негативно влиять на их иммунную систему», — цитирует специалиста радио Sputnik.

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