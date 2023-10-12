Единые правила формирования тарифов и льгот на стоянку предложили в Госдуме

Сейчас тарифы и льготы на парковку определяются только муниципальными властями.

С инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, если у многодетной семьи есть льгота на платную парковку в одном городе, то в другом, например, на отдыхе, они ей воспользоваться не смогут, даже если льготы и предусмотрены.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона в целях утверждения единообразных правил формирования тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных категорий граждан, создания федерального льготного разрешения на пользование платной парковкой», — цитирует Евгения Федорова RT.

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