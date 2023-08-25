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Единственный роллерный этап в сезоне международных соревнований по биатлону пройдет в Сочи

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/edinstvennyj-rollernyj-etap-v-sezone-mezhdunarodnyh-sorevnovanij-po-biatlonu-projdet-v-sochi
Единственный роллерный этап в сезоне международных соревнований по биатлону пройдет в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В соревнованиях примут участие команды РФ и Беларуси. Заезды пройдут 7, 9 и 10 сентября на лыжно-биатлонном комплексе курорта «Газпром Поляна».

Горы в Сочи будут ареной единственного роллерного этапа «Кубка Содружества». Остальные три этапа проведут на снегу. Соревнования пройдут с декабря по апрель в Уфе, Раубичах и Мурманске.

Сражаться за медали в трех дисциплинах летнего биатлона будут более 100 спортсменов. Посмотреть соревнования смогут все гости горно-туристического кластера Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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