Единственный роллерный этап в сезоне международных соревнований по биатлону пройдет в Сочи

В соревнованиях примут участие команды РФ и Беларуси. Заезды пройдут 7, 9 и 10 сентября на лыжно-биатлонном комплексе курорта «Газпром Поляна».

Горы в Сочи будут ареной единственного роллерного этапа «Кубка Содружества». Остальные три этапа проведут на снегу. Соревнования пройдут с декабря по апрель в Уфе, Раубичах и Мурманске.

Сражаться за медали в трех дисциплинах летнего биатлона будут более 100 спортсменов. Посмотреть соревнования смогут все гости горно-туристического кластера Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.