«Единая Россия» на Кубани открыла штаб общественной поддержки

В нем будут реализовывать образовательные и общественные проекты, проводить мастер-классы и вебинары.

Старт работе дали на расширенном заседании Штаба общественной поддержки. В нем приняли участие Алексей Ермаков, Вера Пономаренко, Виктор Маркелов, которые в конце декабря стали доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина, секретарь реготделения партии, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко, депутаты ЗСК Денис Хмелевской и Владислав Граф-Колесник, а также руководитель движения «МЫ ВМЕСТЕ» Георгий Титов, активисты «Молодой Гвардии Единой России».

«Штаб станет точкой сбора инициатив, различных проектов как от общественных организаций, так и от неравнодушных жителей. Кроме этого, мы наполним повестку штаба различными образовательными, творческими активностями, которые будут полезны и интересны всем: и молодежи, и семьям с детьми, и жителям старшего поколения», — отметил Николай Гриценко.

В день открытия в Штабе работали несколько тематических площадок: «Гордость», «Уверенность», «Вера в будущее». В рамках первой площадки студенты и молодежь, которые активно занимаются волонтерством, встретились с участником спецоперации, а также приняли участие в мастер-классе по изготовлению окопных свечей. На второй площадке для семей с детьми организовали творческое занятие по изготовлению сувениров к Крещению. На третьей площадке прошла дискуссия «О роли молодежи в развитии Краснодара».

Кроме этого, Штаб стал одной из площадок в единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. В этот день сбор подписей прошел в региональной и местных общественных приемных партии. А также свою работу продолжают 20 пунктов сбора по всему краю.

Штаб общественной поддержки – это многофункциональное пространство, которое «Единая Россия» организовала для диалога между представителями партии и жителей регионов, а также для сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив. В штабах общественной поддержки проводятся встречи, семинары, обучающие курсы. В каждом из них оборудована общественная приемная, площадка для совместной работы, спикер-зал, молодежная зона и детский уголок.