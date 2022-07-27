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Дзюдоисты из Туапсе и Новороссийска завоевали золото на турнире серии Russian Judo Tour

Спорт
27.07.2022 21:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/dzyudoisty-iz-tuapse-i-novorossijska-zavoevali-zoloto-na-turnire-serii-russian-judo-tour
Видео канала «Кубань 24»

В Майкопе на масштабном турнире серии Russian Judo Tour появились новые звезды татами. Тимур Арбузов, 18-летний туапсинец, впервые выступал на взрослом уровне.

Воспитанник известного тренера Джанболета Нагучева в финале боролся с более опытным дзюдоистом из Дагестана — Магомедкарином Пидуриевым. С преимуществом в вазари Арбузов забрал золото международного турнира в категории до 81 кг. Помогло тренерское наставление.

«Он знал, что я со всем могу побороться. Он мне сказал: «Главное — настрой, и все получится», — сказал победитель международного турнира по дзюдо Тимур Арбузов.

Еще один представитель черноморского дзюдо, Валерий Ендовицкий из Новороссийска, стал первым в весе свыше 100 кг. В финале высокорослый кубанец встретился со своим коллегой по сборной Нодаром Багаевым из Москвы, с которым не раз уже выходил на татами.

«Мы, можно сказать, друг друга уже изучили. Поэтому красочную, яркую борьбу мы не смогли показать. Но так получилось, что я оказался сильнее. Мы еще обязательно встретимся и будет работать друг над другом», — сказал победитель международного турнира по дзюдо Валерий Ендовицкий.

Порадовали на международном турнире Якуба Коблева и кубанские девушки. Екатерина Валькова из Лабинска вторая в весе до 63 кг. В этой же категории бронза у Ларисы Симонян из Новокубанска. В группе до 70 кг третье место завоевала Анастасия Гончарова из Тихорецка.

Всего же на татами в Майкопе выступили более 300 дзюдоистов из России, Беларуси и Израиля.

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