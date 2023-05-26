Дышите глубже: психолог рассказала о методах борьбы с панической атакой

Приступ сильной тревоги или страха, сопровождающийся учащением пульса, ощущением нехватки воздуха и головокружением, возникает внезапно и способен надолго выбить человека из нормального состояния. Справиться с панической атакой помогут два простых приема.

О том, как преодолеть паническую атаку, рассказала психолог Анастасия Лысакова. В первую очередь психолог порекомендовала медленно и глубоко дышать.

«Как правило, человек может быстро сообразить, что происходит, и помочь себе. Как только начинается паническая атака, надо отойти в безопасное место и продышаться. Дыхательные практики помогают. Если ты дышишь, значит, ты живешь. Это ассоциативный ряд, который возвращает тебя в состояние равновесия», — сказала Лысакова.

Также выходу из состояния панической атаки может помочь внешний стимул. В качестве такого стимула психолог порекомендовала надавить ногтем на подушечку безымянного пальца.

«Это отвлечет мозг от панической атаки. В результате вы начнете сначала чувствовать свой палец, а потом и всего себя. Боль напомнит вам, что вы живы и все процессы в вашем теле продолжают происходить», — цитирует психолога радио Sputnik.

Читайте также: почему может кружиться голова.