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Дышите глубже: психолог рассказала о методах борьбы с панической атакой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dyshite-glubzhe-psiholog-rasskazala-o-metodah-borby-s-panicheskoj-atakoj
Дышите глубже: психолог рассказала о методах борьбы с панической атакой
Фото freepik.com

Приступ сильной тревоги или страха, сопровождающийся учащением пульса, ощущением нехватки воздуха и головокружением, возникает внезапно и способен надолго выбить человека из нормального состояния. Справиться с панической атакой помогут два простых приема.

О том, как преодолеть паническую атаку, рассказала психолог Анастасия Лысакова. В первую очередь психолог порекомендовала медленно и глубоко дышать.

«Как правило, человек может быстро сообразить, что происходит, и помочь себе. Как только начинается паническая атака, надо отойти в безопасное место и продышаться. Дыхательные практики помогают. Если ты дышишь, значит, ты живешь. Это ассоциативный ряд, который возвращает тебя в состояние равновесия», — сказала Лысакова.

Также выходу из состояния панической атаки может помочь внешний стимул. В качестве такого стимула психолог порекомендовала надавить ногтем на подушечку безымянного пальца.

«Это отвлечет мозг от панической атаки. В результате вы начнете сначала чувствовать свой палец, а потом и всего себя. Боль напомнит вам, что вы живы и все процессы в вашем теле продолжают происходить», — цитирует психолога радио Sputnik.

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