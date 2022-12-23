Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В фирменном поезде Москва — Сочи появился новый двухэтажный вагон-бистро

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuhetazhnyj-vagon-bistro-nachal-kursirovat-iz-moskvy-v-sochi
В фирменном поезде Москва — Сочи появился новый двухэтажный вагон-бистро
Фото t.me/telerzd

В свой первый рейс новый двухэтажный вагон-бистро отправился 23 декабря с фирменным поездом № 103/104 Москва — Адлер.

Отличительными особенностями таких вагонов являются просторный обеденный зал и стол-стойка с поворотными креслами. Также вагоны оснащены зарядными станциями для гаджетов, светильниками с двухтоновым режимом работы. Имеются кнопки вызова официанта.

Помимо этого, в бистро действует новая концепция питания. Еду готовят профессиональные повара на предприятиях и поставляют в стерильных контейнерах. В поезде еду только разогревают и сервируют.

Сообщается, что такой же вагон будет в поезде № 23/24 Москва — Казань. Кроме того, к началу следующего года еще три двухэтажных вагона-бистро включат в другие составы, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Читайте также: на новогодние праздники увеличено число скоростных электропоездов в направлении Сочи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях