В фирменном поезде Москва — Сочи появился новый двухэтажный вагон-бистро
В свой первый рейс новый двухэтажный вагон-бистро отправился 23 декабря с фирменным поездом № 103/104 Москва — Адлер.
Отличительными особенностями таких вагонов являются просторный обеденный зал и стол-стойка с поворотными креслами. Также вагоны оснащены зарядными станциями для гаджетов, светильниками с двухтоновым режимом работы. Имеются кнопки вызова официанта.
Помимо этого, в бистро действует новая концепция питания. Еду готовят профессиональные повара на предприятиях и поставляют в стерильных контейнерах. В поезде еду только разогревают и сервируют.
Сообщается, что такой же вагон будет в поезде № 23/24 Москва — Казань. Кроме того, к началу следующего года еще три двухэтажных вагона-бистро включат в другие составы, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.
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