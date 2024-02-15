Двухэтажный гараж сгорел в Анапе

О пожаре на улице Ивана Голубца в экстренные службы сообщили 14 февраля в 21:34.

Прибыв на место в 21:37, пожарные установили, что горит двухэтажный гараж. Огонь охватил 100 кв. м.

В 21:49 возгорание локализовали на той же площади, а в 22:36 ликвидировали открытое горение. Последствия пожара устранили в 22:45.

В общей сложности в тушении пожара участвовали 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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