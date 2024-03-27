Двухэтажный дом загорелся под Северным мостом в Краснодаре

Пожар произошел утром 27 марта на улице Северной.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как из-под Северного моста поднимается столб дыма.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 6:40. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся двухэтажный дом на площади 80 кв. метров.

В 7:09 возгорание локализовали, в 8:04 полностью потушили. Пострадавших и погибших нет. На месте работали 15 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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