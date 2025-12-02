Двухэтажный дом с мансардой загорелся в Сочи

Пожар произошел утром 2 декабря на улице Самшитовой.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись с места происшествия. На кадрах виден густой столб дыма, поднимающийся над крышами, и слышны спецсигналы пожарных машин.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 8:16. Прибыв на место в 8:26, пожарные установили, что горит духэтажный жилой дом с мансардой. Площадь возгорания составила 95 кв. м. В 8:54 огонь удалось локализовать, а в 9:19 ликвидировали открытое горение. В 9: 34 специалисты ликвидировали последствий возгорания.

В результате пожара никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 16 человек и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

