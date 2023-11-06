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Двух закладчиков с партией «синтетики» задержали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvuh-zakladchikov-s-partiej-sintetiki-zaderzhali-v-krasnodare
Двух закладчиков с партией «синтетики» задержали в Краснодаре
Фото t.me/mvd_23

Полицейские задержали 30-летнюю женщину и 22-летнего молодого человека на улице Симферопольской.

При досмотре у закладчиков обнаружили и изъяли более 70 г мефедрона, а также предметы для его хранения и транспортировки.

Возбудили уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта наркотиков организованной группой. Закладчикам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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