Двух медвежат заметили на горнолыжной трассе в «Розе Хутор»
Общество
06.03.2024 10:26
Видеозапись с двумя медвежатами на курорте «Роза Хутор» выложили в соцсети 6 марта.
Медведей сняли на видео сноубордисты на фрирайд-маршруте курорта. На кадрах видны два медвежонка, поднимающихся в гору. Заметившие медведей сноубордисты предположили, что где-то рядом находится и медведица.
«Мишки поднимаются в «Крэйзи», — прокомментировал автор видео.
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