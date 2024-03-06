Двух медвежат заметили на горнолыжной трассе в «Розе Хутор»

Видеозапись с двумя медвежатами на курорте «Роза Хутор» выложили в соцсети 6 марта.

Медведей сняли на видео сноубордисты на фрирайд-маршруте курорта. На кадрах видны два медвежонка, поднимающихся в гору. Заметившие медведей сноубордисты предположили, что где-то рядом находится и медведица.

«Мишки поднимаются в «Крэйзи», — прокомментировал автор видео.

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