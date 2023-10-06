Двух человек «вырезали» спасатели из легковушки после аварии с грузовиком в Сочи

ДТП произошло вечером 6 октября на улице шоссейной в районе остановки «Хоста — Мост» Хостинского района.

В результате столкновения грузового и легкового автомобилей в машине Kia оказался заблокирован водитель. Кроме того, пострадала пассажирка. О происшествии сообщили в спасательный отряд МЧС.

Прибыв на место, спасатели отключили аккумулятор и гидравлическим оборудованием вызволили водителя из салона через пассажирскую дверь. На носилках 75-летнего сочинца с травмой головы донесли до бригады скорой. Также спасатели оказали помощь 64-летней пассажирке, которая в результате аварии получила ушибы колена и ребер, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.

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