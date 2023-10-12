Двух аистов марабу привезли из сафари-парка Краснодара в Московский зоопарк

Птицы прошли карантин и теперь живут в новой экспозиции «Авиарий».

Марабу зовут Офелия и Эйнштейн. По словам сотрудников зоопарка, это очень молодые особи. Пока что рано говорить, станут они парой или нет. Сейчас марабу неплохо уживаются вместе, но иногда между ними случаются перепалки. Например, когда Офелия забирается на пенек, то Эйнштейну сразу тоже нужно это сделать. Он также забирается на пенек, теснит Офелию и встает туда сам.

Птицы питаются рыбой, грызунами и насекомыми. Они очень быстро освоились на новом месте и начали брать еду с рук у сотрудников, сообщает АГН «Москва».

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