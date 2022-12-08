За 623 свертка с наркотиками осудили двоих жителей Ростовской области в Краснодарском крае
Происшествия
08.12.2022 16:22
Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Армавире. В декабре Армавирский городской суд вынес приговор по делу о сбыте крупной партии наркотиков.
По данным следствия, в октябре 2020 года двое жителей Ростовской области в интернете от неизвестного человека получили информацию о тайнике с крупной партией наркотиков. Затем они перевезли наркотики, расфасованные в 623 свертка, в автомобиле в Армавир. Там запрещенные вещества у злоумышленников изъяли правоохранители, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Суд назначил подсудимым 11 лет и 13,5 лет лишения свободы в колониях строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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