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За 623 свертка с наркотиками осудили двоих жителей Ростовской области в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoih-zhitelej-rostovskoj-oblasti-osudili-za-623-svertka-s-narkotikami-v-krasnodarskom-krae
За 623 свертка с наркотиками осудили двоих жителей Ростовской области в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Армавире. В декабре Армавирский городской суд вынес приговор по делу о сбыте крупной партии наркотиков.

По данным следствия, в октябре 2020 года двое жителей Ростовской области в интернете от неизвестного человека получили информацию о тайнике с крупной партией наркотиков. Затем они перевезли наркотики, расфасованные в 623 свертка, в автомобиле в Армавир. Там запрещенные вещества у злоумышленников изъяли правоохранители, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд назначил подсудимым 11 лет и 13,5 лет лишения свободы в колониях строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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