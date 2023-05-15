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Двоих приезжих мужчин осудили за сбыт фальшивок и хранение мефедрона в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoih-priezzhih-muzhchin-osudili-za-sbyt-falshivok-i-hranenie-mefedrona-v-anape
Двоих приезжих мужчин осудили за сбыт фальшивок и хранение мефедрона в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении двоих приезжих в возрасте 21 года и 25 лет вынес в мае Анапский городской суд.

По данным следствия, злоумышленники купили в интернете фальшивые купюры на сумму 40 тыс. рублей, которыми расплатились нескольких магазинах Анапы. Во время обыска у одного из злоумышленников нашли более 200 г мефедрона, который злоумышленники планировали распространить через закладки.

Возбудили уголовное дело о сбыте фальшивых денег и покушении на сбыт наркотиков. Одному из обвиняемых суд назначил 10 месяцев принудительных работ, второму — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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