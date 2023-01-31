Двое жителей Кубани получили по 9,5 лет колонии за незаконный оборот оружия и наркотиков

Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, двое жителей Новокубанска купили 50 г наркотика, чтобы заработать на перепродаже. Они нашли покупателя и сбыли ему вещество за 16,5 тыс. рублей. Деньги мужчины поделили. Кроме того, один из наркоторговцев хранил запрещенные вещества для личного употребления. В своем дворе он выращивал более 20 кустов конопли.

Также следствие установило, что в марте 2021 года другой злоумышленник незаконно купил оружие, изготовленное на основе списанного автомата «Калашникова». Спустя время он продал его за 70 тыс. рублей.

Новокубанский районный суд признал подсудимых виновными. Во внимание приняли смягчающие обстоятельства одного из злоумышленников — он ветеран боевых действий, награжден медалями «За отвагу», «За ратную доблесть» и памятной медалью «25 лет. Чеченская война». При этом мужчина уже был судим за оборот наркотиков. С учетом обстоятельств суд назначил ему 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Другому подсудимому за незаконный оборот наркотиков и оружия суд также назначил 9 лет и 6 месяцев колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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