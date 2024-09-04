Двое взрослых и 3-летний ребенок пострадали лобовом ДТП с фурой на Кубани

Авария, в которой получили травмы двое взрослых и ребенок, произошла 3 сентября около 20:00 в районе 75 км трассы «Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская» на территории Кущевского района.

По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-21010 выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Renault с полуприцепом.

В результате ДТП водителя легковушки и его трехлетнего пассажира госпитализировали. Уточняется, что ребенок перевозился без использования автокресла. Водителю большегруза, 62-летнему мужчине, назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.