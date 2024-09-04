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Двое взрослых и 3-летний ребенок пострадали лобовом ДТП с фурой на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-vzroslyh-i-3-letnij-rebenok-postradali-lobovom-dtp-s-furoj-na-kubani
Двое взрослых и 3-летний ребенок пострадали лобовом ДТП с фурой на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

Авария, в которой получили травмы двое взрослых и ребенок, произошла 3 сентября около 20:00 в районе 75 км трассы «Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская» на территории Кущевского района.

По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-21010 выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Renault с полуприцепом.

В результате ДТП водителя легковушки и его трехлетнего пассажира госпитализировали. Уточняется, что ребенок перевозился без использования автокресла. Водителю большегруза, 62-летнему мужчине, назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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