Двое полицейских вымогали 300 тыс. рублей взятки у бизнесмена на Кубани

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Ейском районе.

По версии следствия, днем 4 июня сотрудники полиции выявили в Ейске склад с контрафактным алкоголем. Правоохранители решили получить от директора предприятия взятку за то, что не будут изымать часть продукции, а также дальнейшее общее покровительство. Полицейские получили 300 тыс. рублей, после чего их задержали.

По факту произошедшего Ейский межрайонный СО СКР по краю возбудил в отношении двоих полицейских уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Подозреваем предъявили обвинение, их поместили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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