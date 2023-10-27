Движение в одном из тоннелей на Красную Поляну перекрыто из-за массового ДТП

Авария с участием пяти машин произошла 27 октября в тоннеле Новый Скальный на федеральной трассе А-149 Адлер — Красная Поляна в Сочи.

По предварительным данным, из-за несоблюдение безопасной дистанции и скоростного режима, в тоннеле столкнулись четыре попутных легковых автомобиля марок Volkswagen, Chevrolet, Skoda и Mercedes и трактор.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение в тоннеле перекрыто движение в обоих направлениях. Автомобили перенаправили через съезды на 4-м и 29-м километрах трассы А-149 Адлер — Красная Поляна, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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