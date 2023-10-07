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Движение в горном кластере Сочи временно ограничат 8 октября

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-v-gornom-klastere-sochi-vremenno-ogranichat-8-oktyabrya
Движение в горном кластере Сочи временно ограничат 8 октября
Фото пресс-службы администрации Сочи

Ограничения связаны с проведением фестиваля IRONSTAR SOCHI SIRIUS 2023.

На участках автодороги А-147 движение автомобилей будет ограничено 8 октября.

На участке 8.1 трассы А-149 Адлер — Красная Поляна с 7:00 до 14:30 движение перекроют от 0км до 6 км (обратный ход). На участке 8.2 трассы А-149 Адлер — Красная Поляна планируется полное ограничение движения от 6км до 14 км с 7:00 до 11:30, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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