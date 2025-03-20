Движение транспорта ограничат почти на 7 месяцев в Новороссийске

Ограничения будут действовать в городе-герое с 27 марта до 1 октября.

Движение всего транспорта ограничат в связи с реконструкцией существующего железнодорожного путепровода на улице Жуковского и первого главного железнодорожного пути (на участке от Межевой до железнодорожного переезда на улице Парк Б.

Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Элеваторной, Васенко и Мефодиевской, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: движение ограничат через ж/д переезд в Комсомольском микрорайоне Краснодара. Движение транспорта временно ограничат 19 марта на железнодорожном переезде в районе улиц Новороссийской и Симферопольской. Проезд будет закрыт 19 марта с 20:00 до 9:00 20 марта. Это связано с ремонтными работами на железнодорожных путях. Ремонт будут проводить с поочередным закрытием одной полосы движения. Транспорт будет пропускать регулировщик.