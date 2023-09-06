Движение транспорта ограничат 8 сентября по улице Орджоникидзе в Краснодаре
Общество
06.09.2023 16:40
Улицу в центре города частично перекроют из-за праздничного мероприятия, посвященного 60-летию Афипского НПЗ.
Движение автомобилей ограничат 8 сентября с 6:00 на улице Орджоникидзе — от Красной до Красноармейской. Ограничения продлятся до окончания мероприятия.
Кроме того, 7 сентября с 22:00 участок улицы начнут освобождать от автомобилей — утром там организуют стоянку для гостей праздника, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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