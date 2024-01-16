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Движение трамваев в центре Краснодара остановилось из-за падения дерева

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-tramvaev-v-tsentre-krasnodara-ostanovilos-iz-za-padeniya-dereva
Движение трамваев в центре Краснодара остановилось из-за падения дерева
Фото из соцсетей

Дерево рухнуло на контактную сеть электротранспорта на пересечении улиц Крупской и Островского днем 16 января.

В связи с этим в обоих направлениях остановилось движение трамвайных маршрутов № 1, 2, 5, 8 и 15.

Из-за остановки движения трамваев в районе зиповской больницы маршруты № 5, 8 и 15 из Музыкального микрорайона в центр выезжают через улицу Садовую. Маршруты № 1, 2 и 5 доезжают до депо на улице Колхозной, разворачиваются и следуют обратно в центр по своим маршрутам, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Кроме того, разрушена железобетонная опора ЛЭП, оборван кабель.

Фото t.me/kttukrd

Восстановить движение трамваев в центре Краснодара планируют в ближайшее время. Вероятнее всего, дерево упало на трамвайные пути из-за сильного ветра.

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