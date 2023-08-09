Движение пяти трамвайных маршрутов изменилось из-за ДТП на улице Клинической в Краснодаре

Авария произошла утром 9 августа в районе пересечения улиц Клинической и Механической.

По предварительным данным, произошло ДТП с участием трамвая маршрута № 5 и грузовой «Газели». От удара грузовик перевернулся.

Трамваи маршрутов № 1, 2, 5, 8, 15 следуют через улицу Колхозную в центр города, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

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