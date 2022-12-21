Движение по Северному обходу Анапы откроют 21 декабря

Строительство новой дороги на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь уже завершили. Необходимые документы для запуска нового участка трассы получены.

Движение автомобилей по Северному обходу Анапы запустят 21 декабря после официальной церемонии открытия. На объекте уложили 397,1 тыс. кв. м асфальта. Общая протяженность обхода города-курорта составила 13,5 км. На нем расположены три транспортные развязки.

«Задача новой трассы — соединить федеральную дорогу Новороссийск — Керчь в единый скоростной путь до Крымского полуострова», — сообщает МЦУ Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на юге Северный обход Анапы стыкуется с продолжением трассы А-290, ведущей в сторону Новороссийска. Дорога идет далеко от густонаселенных районов. Благодаря этому будет решена проблема с пробками в центре города, что особенно актуально в курортный сезон.

На новом участке трассы нет поворотов налево и пересечений с железной дорогой. Движение не будут задерживать маневрирующие машины. В прошлое уйдет простой на переезде. Северный обход Анапы будет иметь четыре полосы, дорогу оборудуют электроосвещением.