Движение по Северному обходу Анапы откроют 21 декабря
Строительство новой дороги на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь уже завершили. Необходимые документы для запуска нового участка трассы получены.
Движение автомобилей по Северному обходу Анапы запустят 21 декабря после официальной церемонии открытия. На объекте уложили 397,1 тыс. кв. м асфальта. Общая протяженность обхода города-курорта составила 13,5 км. На нем расположены три транспортные развязки.
«Задача новой трассы — соединить федеральную дорогу Новороссийск — Керчь в единый скоростной путь до Крымского полуострова», — сообщает МЦУ Анапы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на юге Северный обход Анапы стыкуется с продолжением трассы А-290, ведущей в сторону Новороссийска. Дорога идет далеко от густонаселенных районов. Благодаря этому будет решена проблема с пробками в центре города, что особенно актуально в курортный сезон.
На новом участке трассы нет поворотов налево и пересечений с железной дорогой. Движение не будут задерживать маневрирующие машины. В прошлое уйдет простой на переезде. Северный обход Анапы будет иметь четыре полосы, дорогу оборудуют электроосвещением.
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