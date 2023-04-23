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Движение по новому Яблоновскому мосту между Краснодаром и Адыгеей откроют к 15 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-po-novomu-yablonovskomu-mostu-mezhdu-krasnodarom-i-adygeej-otkroyut-k-15-iyunya
Движение по новому Яблоновскому мосту между Краснодаром и Адыгеей откроют к 15 июня
Фото t.me/karpenkoNovoross

Об этом сообщил президент «Союза дорожников Кубани» Александр Карпенко.

«Проверил, как идет работа на финальной стадии. Полностью объект сдадим к концу 2023 года. Но понимая, что к летнему сезону загруженность дорог значительно возрастет, стараемся комфорт передвижения на территории нашего края сделать максимально безопасным как для жителей, так и для приезжающих на Кубань туристов», — написал он в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стройка нового Яблоновского моста идет с опережением. Он будет четырехполосным. Переправа через реку Кубань свяжет Краснодарский край и Республику Адыгея. Мост также примет поток транспорта, следующего к Черноморскому побережью.

На пешеходную часть моста вместо обычного асфальта уложили специальное покрытие. Оно легкое и помогает уменьшить вес конструкции. Благодаря этому мост выдержит большую нагрузку — до 120 т.

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