Движение по новому Яблоновскому мосту между Краснодаром и Адыгеей откроют к 15 июня

Об этом сообщил президент «Союза дорожников Кубани» Александр Карпенко.

«Проверил, как идет работа на финальной стадии. Полностью объект сдадим к концу 2023 года. Но понимая, что к летнему сезону загруженность дорог значительно возрастет, стараемся комфорт передвижения на территории нашего края сделать максимально безопасным как для жителей, так и для приезжающих на Кубань туристов», — написал он в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стройка нового Яблоновского моста идет с опережением. Он будет четырехполосным. Переправа через реку Кубань свяжет Краснодарский край и Республику Адыгея. Мост также примет поток транспорта, следующего к Черноморскому побережью.

На пешеходную часть моста вместо обычного асфальта уложили специальное покрытие. Оно легкое и помогает уменьшить вес конструкции. Благодаря этому мост выдержит большую нагрузку — до 120 т.