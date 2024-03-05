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Движение по Крымскому мосту открыли спустя более 8 часов простоя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-otkryli-spustya-bolee-8-chasov-prostoya
Движение по Крымскому мосту открыли спустя более 8 часов простоя
Фото t.me/glav_most

Крымский мост закрыли 5 марта около 0:35. Также было остановлено движение поездов.

Спустя более 8 часов, около 8:49 проезд по мосту через Керченский пролив открыли. Движение возобновлено, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram.

В очереди со стороны Тамани находится 140 автомобилей, со стороны Керчи — 240 машин. Ожидание составит около часа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за временного перекрытия движения транспорта по Крымскому мосту были остановлены девять поездов: четыре из Крыма и пять — на полуостров.

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