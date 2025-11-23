Движение на участке улицы Гоголя в Краснодаре ограничат 28 ноября

Временные ограничения связаны с проведением краевого конкурса.

Для проезда 28 ноября с 6:00 до 16:00 будет закрыт участок улицы Гоголя от Красноармейской до Красной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

Читайте также: в Краснодаре мотоциклистам запретили ездить ночью по Красной и Шоссе Нефтяников. Новые правила затрагивают участок улицы Красной — от Советской до Офицерской, а также отрезок на Шоссе Нефтяников — между Офицерской и Гаврилова. Ездить здесь мотоциклистам теперь запрещено ежедневно с 21:00 до 7:00.

Мотоциклистов призвали следовать установленным ограничениям и рекомендовали заблаговременно прокладывать обходные маршруты для поездок в вечерние и ночные часы.

