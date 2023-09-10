Движение автомобилей 13 сентября ограничат на улице Орджоникидзе в Краснодаре

Ограничения движения введут в связи с проведением мероприятий в честь Дня образования Краснодарского края.

Сообщается, что 13 сентября с 6:00 и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по участку улицы Орджоникидзе от Красной до Красноармейской.

С 22:00 12 сентября участки улиц Ленина и Орджоникидзе от Красной до Красноармейской начнут освобождать от автомобилей. На время проведения мероприятия там будет организована стоянка для участников праздника, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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