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Движение автомобилей 13 сентября ограничат на улице Орджоникидзе в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-avtomobilej-13-sentyabrya-ogranichat-na-ulitse-ordzhonikidze-v-krasnodare
Движение автомобилей 13 сентября ограничат на улице Орджоникидзе в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения движения введут в связи с проведением мероприятий в честь Дня образования Краснодарского края.

Сообщается, что 13 сентября с 6:00 и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по участку улицы Орджоникидзе от Красной до Красноармейской.

С 22:00 12 сентября участки улиц Ленина и Орджоникидзе от Красной до Красноармейской начнут освобождать от автомобилей. На время проведения мероприятия там будет организована стоянка для участников праздника, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: из-за замены самотечного коллектора до 16 сентября ограничено движение в районе дома № 21 на улице Садовой.

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