Две женщины устроили скандал в храме в Сочи из-за обвинений в воровстве

Инцидент произошел 23 марта в храме на улице Кирова в Адлере.

По словам очевидцев в соцсетях, две женщины с маленькими детьми в колясках устроили конфликт на территории перед храмом. Очевидцы сообщили, что кто-то из прихожан уличил женщин в краже во время большого скопления людей. В ответ на это женщины устроили скандал, во время которого выражались нецензурно.

На место прибыли сотрудники Адлерского отдела полиции. Нарушительниц задержали, ими оказались две жительницы Ростовской области в возрасте 32 и 33 лет. В их отношении составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

На время административного задержания малолетних детей нарушительниц поместили в мед учреждение. Суд назначил нарушительницам административный штраф, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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