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Две школьницы-гимнастки из Краснодара попали в Книгу рекордов России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-shkolnitsy-gimnastki-iz-krasnodara-popali-v-knigu-rekordov-rossii
Две школьницы-гимнастки из Краснодара попали в Книгу рекордов России
Фото knigarekordovrossii.ru

Кира Еряшкина и Виктория Рунец вошли в Книгу рекордов России, установив национальные достижения по продолжительности виса на гимнастических снарядах.

Двенадцатилетняя Кира Еряшкина установила рекорд в категории «Наибольшая продолжительность виса на одной стопе в воздушной петле среди девочек 12 лет», продержавшись 1 минуту 24 секунды.

Кира тренируется в мини-цирке «Фантазия» с пятилетнего возраста. Помимо воздушной гимнастики, девочка занимается в театральной студии, изучает китайский язык и активно участвует в школьной жизни.

Тринадцатилетняя Виктория Рунец зафиксировала результат 1 минута 21 секунда в категории «Наибольшая продолжительность виса на одной стопе на воздушном кольце среди девочек 13 лет».

Виктория начала заниматься акробатикой в раннем детстве, а в девять лет увлеклась цирковым искусством. Сейчас она практикует воздушную гимнастику и ручной эквилибр, освоила такие снаряды как ремни, сфера и кольцо. Девочка регулярно участвует в конкурсах в разных городах России, сообщает пресс-служба Книги рекордов страны.

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