Две некоммерческие организации Кубани посетила Анна Минькова

Вице-губернатор посетила НКО «Добрый-Юг» и «Мама работает».

Главная задача центра «Добрый-Юг» — социализация молодых людей с ментальными нарушениями.

«Для его работы выделили специальные помещения. Там для ребят создали инклюзивное пространство – швейную, графическую, сувенирную и керамическую мастерские. Недавно открыли еще одну – зеленую, где выращивают цветы», – рассказала Анна Минькова.

В центре занимаются больше 75 человек. При этом некоторые воспитанники уже стали сотрудниками центра. За счет госбюджета компенсируют затраты за оказанные центром услуги. В 2023 году на это выделили 2,8 млн рублей.

«Соцпроект «Мама работает» начинал как группа активистов. Сейчас это самостоятельное сообщество, которое помогает мамам с малышами и дошколятами развиваться, обучаться и строить карьеру», — добавила вице-губернатор.

За помощью уже обратилось более 4,5 тыс. женщин. Среди них есть те, кто открыл свое дело, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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