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Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-mashiny-popali-v-proval-obrazovavshijsya-na-doroge-v-krasnodare
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

Обвал грунта произошел утром 6 марта на улице Переяславской в поселке Калинино в Прикубанском округе краевой столицы.

В результате этого в ловушку на дороге попали как минимум два автомобиля. В полиции Краснодара начали проводить проверку по факту произошедшего.

Во время проверки дадут оценку состоянию дорожного покрытия. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, в том числе, установлены причины повреждения дороги, а также приняты необходимые меры к должностным лицам, ответственным за ее содержание, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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