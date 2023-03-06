Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Происшествия
06.03.2023 17:11
Обвал грунта произошел утром 6 марта на улице Переяславской в поселке Калинино в Прикубанском округе краевой столицы.
В результате этого в ловушку на дороге попали как минимум два автомобиля. В полиции Краснодара начали проводить проверку по факту произошедшего.
Во время проверки дадут оценку состоянию дорожного покрытия. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение, в том числе, установлены причины повреждения дороги, а также приняты необходимые меры к должностным лицам, ответственным за ее содержание, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.
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