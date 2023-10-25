Две кольцевые развязки за 1 млрд рублей построят в Новороссийске к 2025 году

О масштабных дорожные реконструкциях 25 октября сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

«Новороссийск прошел отбор в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края на получение субсидии для реализации двух долгожданных проектов», — написал он в Telegram.

Кравченко уточнил, что в Новороссийске к концу 2025 года построят две кольцевые развязки: одну в районе проспекта Дзержинского — Мурата Ахеджака — Южной, вторую — на Анапском шоссе — Видова — Горького. Общая стоимость обоих проектов — более 1 млрд рублей.

В рамках реализации дорожного проспект Дзержинского увеличат до шести полос. Там обустроят кольцевое пересечение с тремя полосами движения, а также установят освещение, остановки и тротуары.

Мэр добавил, что в Цемдолине реконструкция дороги разгрузит транспортный поток. Там установят регулируемый съезд, светофоры, тротуары, остановки и дополнительные полосы.

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