Два украинских беспилотника уничтожили в ночь на 30 августа на юге России

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории 4 регионов РФ. Всего за ночь силы ПВО сбили 18 беспилотников.

По сообщению Минобороны РФ, 11 дронов сбили над Брянской областью, еще четыре — над Калужской области. Два беспилотника были сбиты над Крымом и еще один — над территорией Белгородской области.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ на окраине Калуги. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал. В селе Петровка при сбросе взрывных устройств с дрона пробило крышу и выбило окна в частном доме. Хозяин пострадавшего дома от медпомощи отказался, сообщает телеканал «360».

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