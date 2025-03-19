Два уголовных дела получил житель Кубани за долг по алиментам и продажу авто

Житель Тихорецка не выплачивал алименты на ребенка и в результате задолжал 300 тыс. рублей.

В отношении мужчины составили административный протокол. Суд рассмотрел материалы и назначил должнику 20 часов обязательных работ. Однако после этого нерадивый отец исполнять родительские обязанности не начал.

Тогда судебные приставы наложили арест на машину неплательщика и оставили отечественный автомобиль на ответственное хранение. Должника в письменной форме предупредили об уголовной ответственности за попытку скрыть или продать арестованное имущество. Несмотря на это, мужчина продал машину, но долг по алиментам не погасил.

В результате против нарушителя возбудили сразу уголовных дела — за неуплату алиментов и незаконные действия с арестованным автомобилем. Суд приговорил мужчину к исправительным работам на срок 1 год и 1 месяц, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

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