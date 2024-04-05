Два района Сочи вошли в топ-5 лучших в стране для удаленной работы

Аналитики оценили лучшие районы для удаленной работы в крупных городах России — Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Сочи и Уфе.

При анализе комфортности районов исследователи учитывали в том числе количество объектов инфраструктуры, способствующих активному образу жизни, а также точки общественного питания, где можно и работать, и разнообразно питаться.

Так, на первом месте в топ-10 районов для удаленщиков среди всех городов России оказался Пресненский район Москвы. Центральный район в Сочи занял второе место: здесь много велопарковок, кофеен и скверов. Тройку лучших закрывает Тверской район Москвы, где отметили большой выбор разных точек общепита.

Басманный район в Москве оказался на четвертом месте. Там много бассейнов, есть места для занятий дайвингом. Адлерский район в Сочи замыкает топ-5 рейтинга: здесь аналитики выделили большое число ресторанов, кафе и парков.

Следом в списке идут три района Екатеринбурга — Ленинский, Чкаловский и Кировский. Девятое и десятое место рейтинга отдали Ленинскому району в Новосибирске и Нижегородскому в Нижнем Новгороде.

Также, по данным исследования, сейчас каждый десятый россиян работает в удаленном формате, а еще 13% — в гибридном режиме. Среди опрошенных каждый четвертый организовал рабочее место в спальне, каждый пятый — в отдельном кабинете, а каждый десятый работает за кухонным столом.

При этом почти половина тех, кто работает удаленно, гибридно или проектно, работает в том числе из кафе, 23% посещает соседские центры, а 17% — коворкинги, говорится в совместном исследовании hh.ru и «Яндекс Недвижимость».

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