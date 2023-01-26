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Два пешеходных моста через реку Адагум установят в Крымске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-peshehodnyh-mosta-cherez-reku-adagum-ustanovyat-v-krymske
Два пешеходных моста через реку Адагум установят в Крымске
Фото t.me/sergeyi_les

На строительство мостов из краевого бюджета по программе «Развитие общественной инфраструктуры» выделили 23,9 млн рублей.

Один мост через Адагум соединит улицу Коммунистическую и улицу Космонавтов. Второй — улицы Адагумскую, Веселую и Ленина с микрорайоном «Платан».

Сейчас специалисты занимаются проектно-сметной документацией для строительства, сообщил глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

Читайте также: восстановленный мост через реку Иль открыли для движения в Северском районе.

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