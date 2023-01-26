Два пешеходных моста через реку Адагум установят в Крымске

На строительство мостов из краевого бюджета по программе «Развитие общественной инфраструктуры» выделили 23,9 млн рублей.

Один мост через Адагум соединит улицу Коммунистическую и улицу Космонавтов. Второй — улицы Адагумскую, Веселую и Ленина с микрорайоном «Платан».

Сейчас специалисты занимаются проектно-сметной документацией для строительства, сообщил глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

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