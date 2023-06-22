Два новых сквера появятся в Краснодаре: в центре и в Елизаветинской

Это сквер имени Николая Ватутина в Западном округе и сквер «Звездный» в станице Елизаветинской. Решение о наименовании скверов приняли депутаты гордумы Краснодара на очередном 58-м заседании.

Сквер в честь выдающегося военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза Николая Федоровича Ватутина появится в границах улицы Одесской, проездов Ватутина и Саратовского на месте 37 снесенных гаражей в Западном округе.

Сквер разместится на площади 1,6 тыс. кв. м, участок под него уже сформировали. Проект благоустройства уже разработали, растущие тут деревья и кустарники сохранят и высадят новые.

Сквером «Звёздным» теперь будет называться территория в 2 га в учхозе «Кубань» в станице Елизаветинской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.