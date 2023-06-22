Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Два новых сквера появятся в Краснодаре: в центре и в Елизаветинской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-novyh-skvera-poyavyatsya-v-krasnodare
Два новых сквера появятся в Краснодаре: в центре и в Елизаветинской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Это сквер имени Николая Ватутина в Западном округе и сквер «Звездный» в станице Елизаветинской. Решение о наименовании скверов приняли депутаты гордумы Краснодара на очередном 58-м заседании.

Сквер в честь выдающегося военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза Николая Федоровича Ватутина появится в границах улицы Одесской, проездов Ватутина и Саратовского на месте 37 снесенных гаражей в Западном округе.

Сквер разместится на площади 1,6 тыс. кв. м, участок под него уже сформировали. Проект благоустройства уже разработали, растущие тут деревья и кустарники сохранят и высадят новые.

Сквером «Звёздным» теперь будет называться территория в 2 га в учхозе «Кубань» в станице Елизаветинской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

 

Статьи
10 основных команд, которым надо обучить собаку
10 основных команд, которым надо обучить собаку
Кокос: польза и вред для организма
Кокос: польза и вред для организма
Гипотония: симптомы и лечение
Гипотония: симптомы и лечение
Семь продуктов, которые помогут разогнать метаболизм
Семь продуктов, которые помогут разогнать метаболизм
10 вещей, которые нужно знать, чтобы спланировать беременность
10 вещей, которые нужно знать, чтобы спланировать беременность
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях