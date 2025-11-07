Два новых гибридных сорта винограда вывели на Кубани в 2025 году

Агрофирма «Южная» зарегистрировала в госреестре «каберне кортис» и «солярис».

Как сообщил заместитель генерального директора по сельскому хозяйству агрофирмы «Южная» Иван Чурсин, создание, испытание и изучение нового сорта перед вводом его в промышленную культуру длятся на протяжении 7-10 лет.

«Однако селекционная работа — это не только выведение новых сортов, но и совершенствование уже существующих путем проведения клоновой селекции и создания клонов», — отметил Чурсин.

Он сообщил, что на предприятии клонируют такие сорта винограда как «шардоне», «алиготе», «пино белый», «каберне совиньон», «саперави» и «гранатовый».

Чурсин подчеркнул, что главная цель работы с гибридными сортами винограда — сделать их устойчивыми к непостоянному климату Краснодарского края. По его словам, гибриды легче переносят морозы, не так подвержены болезням и приносят много урожая.

«Кубань-вино», в состав которой входит агрофирма «Южная», существует с 1956 года. Производственные центры компании находятся в Темрюке, а также станицах Старотитаровской и Тамани.

Питомник предприятия каждый год производит 2,5 млн саженцев. По данным компании, доля в производстве в Краснодарском крае составляет 67%. Компания владеет 12,8 тыс. га земли на Таманском полуострове и под Анапой, 9 тыс. 453 га из них занимают виноградники, сообщают «Ведомости. Юг».

Читайте также: в 2025 году на Кубани планируют собрать 254 тонны органического винограда.

Подпишись, здесь всегда интересно.