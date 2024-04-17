Два новых аттракциона откроется в «Сочи Парке» в ближайшие месяцы

В этом году один из самых известных парков аттракционов в России отмечает 10-летний юбилей. В честь этого «Сочи Парк» установит новые аттракционы, а также организует праздничные мероприятия.

С 1 мая в парке откроют аттракцион «Соловей-разбойник». Специальные гондолы будут поднимать посетителей на высоту в 15 метров и выполнять различные авиационные фигуры: «бочку», «штопор», «петли» и перевороты.

С 12 июня в «Сочи Парке» появится аттракцион «Богатырская застава». Платформа с пассажирами будет вращаться на американской горке, двигаясь по 92-метровому треку на скорости до 70 км/ч.

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