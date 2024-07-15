Два лесных пожара в Северском районе локализовали

Возгорания заметили днем 15 июля в окрестностях станицы Новодмитриевской.

Пожар в Смоленском участковом лесничестве удалось локализовать на площади 1,7 га, в Калужском участковом лесничестве — на 1,5 га.

К работе привлекли 30 человек и 17 единиц техники, сообщает министерство природных ресурсов Краснодарского края.

«Главам всех сельских и городских поселений поручил проверить и привести в повышенную готовность силы и средства для тушения лесных пожаров, сформировать мониторинговые группы, которые с сегодняшнего дня должны приступить к патрулированию лесного фонда на предмет возгораний», — написал глава Северского района Андрей Дорошевский в Telegram.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо позвонить на Единый телефон оперативных служб — 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два новых лесных пожара зафиксировали в Краснодарском крае.