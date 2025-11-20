Два коллектива из Ленинградского округа получили награды всероссийского конкурса

Коллективы уверенно заявили о себе на юбилейном всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и Дочери Отечества».

Финал прошел в Москве, и кубанцы вернулись домой с наградами. Образцовый ансамбль «Золотой колосок» взял серебро, а церемониальный отряд «Честь имею» стал лучшим в номинации «Показательное выступление». Их программа по уровню подготовки вплотную приблизилась к работе роты почетного караула — серьезный результат для кадетов.

Сам конкурс уже десятый год формирует уважение к истории страны, укрепляет чувство долга и дает молодежи возможность показать характер.

