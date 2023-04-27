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Два человека погибли и четверо пострадали в массовом ДТП в Усть-Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-i-chetvero-postradali-v-massovom-dtp-v-ust-labinskom-rajone
Два человека погибли и четверо пострадали в массовом ДТП в Усть-Лабинском районе
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло 27 апреля около 19:40 на трассе Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, столкнулись «Лада Гранта», Nissan Almera и Volkswagen Polo. Причиной аварии стал занос одного из автомобилей.

В результате ДТП погибли два человека, еще четверо госпитализированы. Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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