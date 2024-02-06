Два библиопункта для читателей с проблемами зрения открыли на Кубани

Новые филиалы Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова открылись в Новокубанском и Мостовском районах. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура».

Теперь незрячие и слабовидящие жители могут заниматься литературой в спецформатах — рельефно-точечный шрифт Брайля, укрупненный шрифт, а также аудиокниги.

По словам министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной, задачи нацпроекта «Культура» направлены на повышение качества жизни граждан через модернизацию инфраструктуры культуры и реновации учреждений различного уровня.

«Это и крупные, имеющие общекраевое значение, и сельские организации культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство Кубани», — добавила она.

В регионе действуют уже 25 библиотечных пунктов Краснодарской краевой специальной библиотеки. Адреса, график работы и контактные данные всех пунктов обслуживания можно найти на официальном сайте библиотеки.

Библиотечная сеть на Кубани расширилась до 1 тыс. 50 библиотек, в том числе 14 модельных. В прошлом году библиотекари зафиксировали свыше 13 млн посещений. Читателям выдали более 32 млн изданий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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