ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 26.12.2022
Происшествия
27.12.2022 16:55
Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 26.12.2022
08:09 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
08:39 Перекресток улиц Офицерская и Ростовское шоссе Центральный ВО
09:35 Перекресток улиц 2-я Линия и Алма-Атинская Западный ВО
09:53 Перекресток улиц Красных партизан и Западный обход Прикубанский ВО
10:02 Перекресток улиц Лизы Чайкиной и Сормовская Карасунский ВО
10:27 Перекресток улиц Ставропольская и Шевченко Центральный ВО
11:21 Перекресток улиц Тургенева и Дальняя Прикубанский ВО
13:28 Перекресток улиц Дзержинского и Кореновская Прикубанский ВО
13:47 Перекресток улиц Дзержинского и Стахановская Западный ВО
14:44 Перекресток улиц Тургенева и Атарбекова Прикубанский ВО
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