ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 26.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 26.12.2022

08:09 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

08:39 Перекресток улиц Офицерская и Ростовское шоссе Центральный ВО

09:35 Перекресток улиц 2-я Линия и Алма-Атинская Западный ВО

09:53 Перекресток улиц Красных партизан и Западный обход Прикубанский ВО

10:02 Перекресток улиц Лизы Чайкиной и Сормовская Карасунский ВО

10:27 Перекресток улиц Ставропольская и Шевченко Центральный ВО

11:21 Перекресток улиц Тургенева и Дальняя Прикубанский ВО

13:28 Перекресток улиц Дзержинского и Кореновская Прикубанский ВО

13:47 Перекресток улиц Дзержинского и Стахановская Западный ВО

14:44 Перекресток улиц Тургенева и Атарбекова Прикубанский ВО